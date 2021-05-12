"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани

11 мая в одной из школ в Казани произошла стрельба: 19-летний преступник ворвался в учебное заведение и открыл огонь по школьникам и преподавателям. В результате трагедии 10 человек погибло, а еще 16 тяжело ранено.

Вечером этого дня многие знаменитости, которые не смогли оставаться равнодушными к случившемся, на своих страница в соцсетях выражали свои соболезнования. А вот репер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал у себя в Инстаграм фото заряженного ружья, а пару часов спустя добавил еще одно сторис, написав на черном фоне: "Казань, мы с тобой".

Подписчики Гуфа были в шоке от поступка репера и начали активно критиковать артиста за неуместные в такое время фото. Когда в стране такая трагедия, погибли дети, а он хвастается оружием, да еще и заряженным.

Репер этот снимок вскоре удалил, однако он уже попал в просторы сети, на различные сайты и телеграм-каналы, на которых обсуждение продолжилось.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что задержанному стрелку 19-летнему Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение.