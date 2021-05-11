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Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву

Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
22:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в российской Казани грозит пожизненное заключение. 

Об этом пишут росСМИ.  

В сообщении указано, что ему инкриминируют ст. 105, ч. 2 УК РФ (умышленное убийство), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Стоит отметить, что на казнь в России введен мораторий. 

"Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)

Как сообщалось ранее, Галявиев, назвавший себя "Богом", вошел в школу утром 11 мая. У него при себе было гладкоствольное ружье и взрывчатка. 

В здании он находился около 8 минут, после чего сдался силовикам. В настоящий момент известно, что жертвами стрелка стали 10 человек, в основном дети в возрасте 14-15 лет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Казань, Ильназ Галявиев.
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