Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву

19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в российской Казани грозит пожизненное заключение.

Об этом пишут росСМИ.

В сообщении указано, что ему инкриминируют ст. 105, ч. 2 УК РФ (умышленное убийство), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Стоит отметить, что на казнь в России введен мораторий.

Как сообщалось ранее, Галявиев, назвавший себя "Богом", вошел в школу утром 11 мая. У него при себе было гладкоствольное ружье и взрывчатка.

В здании он находился около 8 минут, после чего сдался силовикам. В настоящий момент известно, что жертвами стрелка стали 10 человек, в основном дети в возрасте 14-15 лет.