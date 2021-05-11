"Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)

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19:13 Сегодня Телеграф

Во вторник, 11  мая, в российской Казани произошла стрельба в местной гимназии № 175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев вместе со своим сообщником, который был ликвидирован во время штурма здания. В результате кровавой бойни погибли 10 человек (8 детей и две учителей – начальных классов и английского языка), еще 21 человек получил ранения.

"Телеграф" решил собрать все, что на данный момент известно про Ильназа Галявиева.

До того как устроить стрельбу Ильназ учился на айтишника и 4 года тому назад закончил именно эту же гимназию, 175-ю. Одноклассница Ильназа Галявиева рассказала, что в школе он был тихим и замкнутым. По ее словам, напасть на гимназию одноклассник мог потому, что учительница не дала ему поступить в 11 класс, из-за этого он не смог продолжить учебу и вынужден был поступать в колледж.

В сеть попало фото Ильназа Галявиева, датированное 2019 годом, когда он учился на втором курсе колледжа. Вскоре, спустя два года, он перестанет появляться на учебе и его отчислят. А через месяц Галявиев совершит зверское нападение на школу.

Казанский стрелок Ильназ Галявиев

Интересно, что прошлым летом Галявиева должны были призвать в армию. Он получил отсрочку до 30 июня на время учебы, и ему необходимо было явиться в военкомат на медкомиссию в марте 2021 года. Но он не пришел. Руководству учебного заведения отправили повторную повестку - в военкомате не знали, что парня уже отчислили. На воинский учет Ильназ встал в 17 лет. На медкомиссии окулист выявил у него близорукость третьей степени, больше отклонений не обнаружили. Ему присвоили категорию годности Б-3 (годен с незначительными ограничениями).

Стрелок Ильназ Галявиев

Не нашла никаких отклонений при осмотре Галявиева и психиатр, выдавшая ему справку на получение оружия. По ее словам, если бы она заметила хоть малейшее отклонение – отправила бы Галявиева на полное обследование. А так 28 апреля Ильназ получил лицензию на оружие, а двумя неделями ранее, 16 апреля, стрелок  зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. При этом охотничий билет был выдан ему 16 февраля 2021 года.

Отметим, что сам стрелок во время допроса не переставал называть себя "богом" и утверждал, что у него нет матери. О мотивах своего кровавого поступка он сказал следующее: "Летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть".

Подробнее о смертельной стрельбе, читайте в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Жертвы, Стрельба, Казань, Постадавшие, гимназии, Ильназ Галявиев.
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