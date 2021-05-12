Беременная Даша Квиткова раскрыла секрет своих пышных губ (видео)

Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" и счастливая обладательница сердца главного героя того же шоу, телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова находится на 31 неделе беременности.

На своей странице в Инстаграм девушка делится не только подробностями свое жизни, а теперь и беременности, но и иногда рассказывает свои секреты красоты. В своих сторис Даша раскрыла секрет своих пышных губ.

Оказывается ничего сверхъестественного. Даша просто подводит свои губы коричневым карандашом и не пользуется помадами и различными блесками. Исключением являются только ситуации, когда губы пересыхают.

Напомним, что Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова готовятся к появлению на свет своего первенца. У звездной пары вскоре родится мальчик.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова показала видео бэкстеджа с новой "беременной" фотосессии.