"Настоящая Жасмин из сказки": Джамала произвела фурор на церемонии YUNA-2021 (фото, видео)

В среду, 12 мая, во дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная музыкальная премия YUNA-2021.

Как и в доковидные времена, концерту и церемонии вручения наград предшествовала красная дорожка. И там было, на что посмотреть.

Так, постройневшая украинская крымскотатарская певица Джамала появилась на публике в длинном ярко-зеленом платья с разрезом. Помог звезде подготовиться к мероприятию звездный стилист Юрий Жуйков, а макияжу и прическе Джамала благодарна Ольге Мишуре.

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"До сих пор под впечатлением от вчерашней церемонии YUNA! Спасибо всем музыкантом и организаторам за прекрасный вечер. Как ребенок радовалась каждому выступу и волновалась за номинантов", - написала певица в Инстаграме.

Яркий образ Джамалы очень понравился ее поклонникам.

Напомним, что известная певица, мама двоих сыновей, после праздников успешно приводит себя в форму.