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Четверг, 13.05.2021
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"Настоящая Жасмин из сказки": Джамала произвела фурор на церемонии YUNA-2021 (фото, видео)

"Настоящая Жасмин из сказки": Джамала произвела фурор на церемонии YUNA-2021 (фото, видео)
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram Джамалы

В среду, 12 мая, во дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная музыкальная премия YUNA-2021.

Как и в доковидные времена, концерту и церемонии вручения наград предшествовала красная дорожка. И там было, на что посмотреть.

Так, постройневшая украинская крымскотатарская певица Джамала появилась на публике в длинном ярко-зеленом платья с разрезом. Помог звезде подготовиться к мероприятию звездный стилист Юрий Жуйков, а макияжу и прическе Джамала благодарна Ольге Мишуре.

 
 
 
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"До сих пор под впечатлением от вчерашней церемонии YUNA! Спасибо всем музыкантом и организаторам за прекрасный вечер. Как ребенок радовалась каждому выступу и волновалась за номинантов", - написала певица в Инстаграме.

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Яркий образ Джамалы очень понравился ее поклонникам.

Напомним, что известная певица, мама двоих сыновей, после праздников успешно приводит себя в форму.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Джамала, YUNA 2021.
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