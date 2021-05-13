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Герцогиня или нет? Меган Маркл раскритиковали за использование королевских титулов

Герцогиня или нет? Меган Маркл раскритиковали за использование королевских титулов
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Chris Jackson

Недавно стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно для всех стала писательницей. Бывшая актриса решилась на написание детской книги, на создание которой, по ее словам, вдохновили ее муж и маленький сын Арчи.

Литературное произведение под названием "Лавка" расскажет об отношениях отца и сына глазами матери. Замечательный дебют Меган, если бы не одно "но" - жена Гарри использовала титул герцогини Сассекской в названии книги - решение, которое оставило некоторых королевских комментаторов "немного сбитыми с толку", пишет британский таблоид The Sun.

"Единственное, что мне показалось интересным, - это то, что Меган использовала свой титул на обложке. Там написано "от герцогини Сассекской". Просто потому, что в интервью она сказала, что титулы для нее ничего не значат и ей плевать. Вы (обращение к Меган Маркл - ред.) должны принять решение", - сказала ведущая подкаста Royally Us в Us Weekly Молли Малшин.

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Соведущий Малшин согласился, добавив: "Это немного сбивает с толку". Вы хотите быть герцогиней или не хотите?"

Напомним, что на днях в сети появилось видео, где поправившаяся Меган Маркл призывает к справедливому распределению вакцин от коронавируса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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