В платье с маковым принтом: Меган Маркл впервые записала видео после скандального интервью

Герцогиня Сассекская, которая сейчас находится в положении и должна родить дочь этим летом, практические не появлялась в эти выходные на концерте Global Citizen Vax Live: The Concert To Reunite The World в поддержку расширения доступа к вакцине от коронавируса. Меган была сопредседателем мероприятия вместе со своим мужем, принцем Гарри. В то время как Гарри присутствовал на мероприятии лично, Меган не смогла сопроводить своего мужа и вместо этого появилась в предварительно записанном видеофрагменте.

На видео герцогиня одета в великолепное платье-рубашку с маковым принтом бренда Carolina Herrera из завязкой на талии. Наряд из коллекции дизайнера Resort-2021, можно купить за 1690 долларов (более 46 тысяч грн), пишет Parade. Дополняют образ бывшей актрисы золотое ожерелье с подвеской, изображающей символ "женщины" в сочетании с поднятым кулаком от Awe Inspired, которое стоит 140 долларов (около 4 тысяч грн), а также золотые часы с браслетом за 3000 долларов (более 83 тысяч грн) от Jennifer Meyer.

“Women, and especially women of colour, have seen a generation of economic gain wiped out. Since the pandemic began, nearly 5.5million women have lost work in the US, and 47million more women around the world are expected to slip into extreme poverty.”

