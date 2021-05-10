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Понедельник, 10.05.2021
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В платье с маковым принтом: Меган Маркл впервые записала видео после скандального интервью

В платье с маковым принтом: Меган Маркл впервые записала видео после скандального интервью
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Герцогиня Сассекская, которая сейчас находится в положении и должна родить дочь этим летом, практические не появлялась в эти выходные на концерте Global Citizen Vax Live: The Concert To Reunite The World  в поддержку расширения доступа к вакцине от коронавируса. Меган была сопредседателем мероприятия вместе со своим мужем, принцем Гарри. В то время как Гарри присутствовал на мероприятии лично, Меган не смогла сопроводить своего мужа и вместо этого появилась в предварительно записанном видеофрагменте.

На видео герцогиня одета в великолепное платье-рубашку с маковым принтом бренда Carolina Herrera из завязкой на талии. Наряд из коллекции дизайнера Resort-2021, можно купить за 1690 долларов (более 46 тысяч грн), пишет Parade. Дополняют образ бывшей актрисы золотое ожерелье с подвеской, изображающей символ "женщины" в сочетании с поднятым кулаком от Awe Inspired, которое стоит 140 долларов (около 4 тысяч грн), а также золотые часы с браслетом за 3000 долларов (более 83 тысяч грн) от Jennifer Meyer.

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"Женщины, особенно цветные, потеряли целое поколение экономических выгод. С начала пандемии почти 5,5 миллионов женщин в США потеряли работу и, ожидается, что еще 47 миллионов женщин во всем мире окажутся в крайней нищете. Мы с мужем очень рады, что скоро у нас родится дочь. Это чувство радости, которое мы разделяем с миллионами других семей по всему миру. Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, которым нужно дать возможность и поддержку, чтобы вести нас вперед", - высказала Меган.

Напомним, что супруга принца Гарри написала детскую книгу под названием "Скамейка".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Стиль, Королевская семья, Коронавирус, Меган Маркл, Covid-19.
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