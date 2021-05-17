Вы удивитесь: Кейт Миддлтон рассекретила любимую закуску 6-летней принцессы Шарлотты

Единственной дочери герцогов Кембриджских, принцессе Шарлотте, 2 мая исполнилось 6 лет. В сети начали активно публиковать фото подросшей девочки, а СМИ то и дело пытаются узнать, какими талантами обладает маленькая представительница британской королевской семьи, а также, что любит кушать принцесса.

Недавно супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, посетила начальную школу Lavender в Энфилде, чтобы отметить неделю осведомленности о психическом здоровье, где и рассказала, что любимой закуской ее дочери являются... оливки! Об этом сообщает Woman & Home.

Стоит отметить, что принцесса Шарлотта, вероятно, одна из немногих детей, да и взрослых тоже, которые любят данный вид продукта.

"Герцогиня Кембриджская рассказала сегодня, что ее дочь, принцесса Шарлотта, любит оливки и что она поощряет ее и принца Джорджа готовить вместе с ней. На днях они сделали сырную пасту!", - написала в Twitter одна из присутствующих на семинаре.

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Принцесса Шарлотта - не единственная королевская особа с интересными вкусовыми предпочтениями, поскольку герцогиня ранее рассказывала, что ее младший сын, принц Луи, любит свеклу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обучаются верховой езде.