"Находится в его поле зрения": Брэда Питта подозревают в новом романе

После развода с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, личная жизнь Брэда Питта "обзавелась" повышенным вниманием. Актеру то и дело приписывают новые отношения.

Сначала в сети говорили о его воссоединении с Дженнифер Энистон, после говорили об отношениях с моделью Николь Потуральськи. Также в сети были предположения об отношениях с актрисой Алией Шокат. Теперь же ему приписывают роман с коллегой по цеху - актрисой и певицей Андрой Дэй.

Инсайдеры сообщают, что Брэд давно наблюдает за 36-летней актрисой и певицей Андрой Дэй. А во время церемонии "Оскара" у пары была возможность пообщаться, и они даже обменялись номерами телефонов.

Издание Mirror сообщает, что некоторые из приятелей Питта говорили о том, что из них выйдет отличная пара.

Андра Дэй - американская певица и актриса. Впервые артистка прославилась после выпуска своего дебютного альбома "Cheers to the Fall" в 2015 году. В 2016 году она была номинирована на две премии Грэмми. А за роль Билли Холидей она получила премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом фильме. В 2020 году Андра Дэй была номинирована на премию Оскар.

Ранее, "Телеграф" писал, что Брэд Питт добился совместной c Джоли опеки над детьми.