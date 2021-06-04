"Голливудский образ - это миф": Кейт Уинслет рассказала, почему не стоит верить звездам на "красной дорожке"

Голливудская актриса Кейт Уинслет, которая побила рекорд Тома Круза, продержавшись под водой дольше своего коллеги, откровенно рассказала о красоте и старении, заявив, что "голливудский образ - это миф".

45-летняя знаменитость дала интервью британскому Vogue.

Звезда криминального сериала "Мейр из Исттауна" объяснила, как звезды часами совершенствуют свой образ перед тем, как выйти на красную ковровую дорожку, а также рассказала о старении в Голливуде.

"Никаких секретов у меня нет. Я хочу сказать любой женщине, которая пытается подражать голливудскому образу: это миф. Женщинам до красной ковровой дорожки делают прически и макияж в течение четырех часов, чтобы выглядеть так, и делают косметические процедуры каждый день в течение недели в преддверии мероприятия. Это момент времени. Для меня секрет старения в любом возрасте, в Голливуде или нет, на самом деле состоит в том, чтобы принять то, кем вы являетесь, и признать, что мы не можем бороться с изменениями. Конечно, мы можем делать что-то, чтобы поддерживать свое здоровье и нашу кожу, чтобы чувствовать себя немного лучше и продлить жизнь. Но для меня это красота, исходящая изнутри, а не самокритичность - это большое дело", - рассказала Уинслет.

Источник фото: Vogue

Также актриса поделилась тем, что старается сейчас больше ухаживать за собой и поддерживать свое здоровье, чем в молодости.

"Я верю в то, чтобы быть здоровым нужно просто хорошо питаться, уважать себя и заботиться о себе. Сейчас я стараюсь делать больше из этого. В молодости многое может сойти с рук, но мне не сойдет с рук даже пара ночей, когда я выпила слишком много бокалов красного вина - мне требуется четыре дня, чтобы мои глаза и кожа восстановились!", - рассказала знаменитость.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британская актриса Кейт Уинслет высказалась о своем отношении к скандальным режиссерам, которые были обвинены в сексуальных домогательствах.