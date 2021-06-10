Виктория Бекхэм поделилась новым фото мужа и 9-летней дочери

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают прекрасных детей - троих сыновей (Бруклина Джозефа (1999), Ромео Джеймса (2002) и Круза Дэвида (2005)), а также единственную дочь - Харпер Севен (2011). Британцы состоят в браке уже 21 год и 4 июля они снова отметят годовщину свадьбы.

Знаменитости очень гордятся своей крепкой семьей и часто делятся в социальных сетях милыми фото детей, которые с каждым годом становятся все взрослее и успешнее. Недавно 47-летняя Виктория поделилась в сториз Инстаграма снимком, на котором Дэвид обнимает свою маленькую дочь, держащую в руках плюшевую игрушку.

"Кто-то так сильно любит своего папу", - подписала дизайнер фото.

Также бывшая участница поп-группы Spice Girls показала, какой ланч футболист приготовил своей любимой дочери в школу. Он был сделан в форме буквы "Н" - первой буквы имени Харпер (англ. Harper).

"Есть ли что-нибудь, что Дэвид не может сделать?", - подписала Виктория.

Ранее "Телеграф" сообщал, что средний сын Виктории и Дэвида, 18-летний Ромео, повторил звездную стрижку своего знаменитого отца.