Звезда "Великолепного века" впервые показала общее фото дочерей (фото)

Исполнительница роли Роксоланы в популярном турецком фильме "Великолепный век", немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая в январе этого года стала мамой во второй раз, умилила своих поклонников совместным фото своих маленьких дочерей: 6-летней Лары и полугодовалой Лили Кои.

37-летняя звезда разместила серию снимков на своей странице в Инстаграме.

Фото были сделаны утром 10 июня, когда девочки только проснулись.

Напомним, что Мерьем воспитывает дочь Лару, родившаяся в 2014 году. Отец девочки, турецкий бизнесмен Джан Атеша, не принимает никакого участия в жизни девочки. Отцом младшей является некий американский бизнесмен, который живет в Германии. Еще до рождения Лили актриса призналась, что планирует выйти за него замуж.

Ранее "Телеграф" писал, что 8 Марта Мерьем Узерли напомнила о проблеме неравенства в этом мире.