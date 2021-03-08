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Звезда "Великолепного века" показала милое фото 2-месячной дочери

Звезда "Великолепного века" показала милое фото 2-месячной дочери
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая главную роль в телесериале "Великолепный век", поделилась новым фото своей двухмесячной дочери по имени Лили Кои. 8 марта малышке исполняется ровно 2 месяца.

Трогательные снимки актриса опубликовала на личной странице в Инстаграме, также напомнив о проблеме неравенства в этом мире.

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"Если бы у некоторых людей было больше смирения и уважения к творчеству, нам бы больше не приходилось говорить о проблеме равенства", - написала Мерьем в новом посте.

 
 
 
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О второй беременности известной актрисы стало известно в начале сентября прошлого года, когда Узерли находилась на 5 месяце. Также актриса воспитывает дочь Лару Джемиму, которая родилась в феврале 2014 года от турецкого бизнесмена.

 
 
 
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До сих пор звезда "Великолепного века" не раскрывает отца девочки, но известно, что это американский бизнесмен, который более года живет в Берлине. Актриса призналась, что планирует выйти за него замуж.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 84

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Дети, Мерьем Узерли.
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