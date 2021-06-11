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"Как вам брюнетка?": беременная Екатерина Репяхова поделилась архивным фото

"Как вам брюнетка?": беременная Екатерина Репяхова поделилась архивным фото
Обновлено 07:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинский певец Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова готовятся к рождению первого совместного ребенка - девушка находится на 40-й неделе беременности. И пока будущий малыш "надумывает" появиться на свет, Катя делится со своими подписчиками воспоминаниями и архивными фото. 

Оказывается, Репяхова не всегда была блондинкой. В 18 лет жена Виктора Павлика решила стать роковой брюнеткой. 

"Как я вам брюнетка?" - написала в Инстаграм-сторис Катерина. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Репяхова показала короткий ролик, которое снял ее супруг в роддоме во время УЗИ. На нем видно будущего сына пары. А позже она рассказала, как Виктор Павлик относится к идее партнерских родов, и будет ли присутствовать при рождении малыша.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.
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