"Как вам брюнетка?": беременная Екатерина Репяхова поделилась архивным фото

Украинский певец Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова готовятся к рождению первого совместного ребенка - девушка находится на 40-й неделе беременности. И пока будущий малыш "надумывает" появиться на свет, Катя делится со своими подписчиками воспоминаниями и архивными фото.

Оказывается, Репяхова не всегда была блондинкой. В 18 лет жена Виктора Павлика решила стать роковой брюнеткой.

"Как я вам брюнетка?" - написала в Инстаграм-сторис Катерина.

Ранее, "Телеграф" писал, что Репяхова показала короткий ролик, которое снял ее супруг в роддоме во время УЗИ. На нем видно будущего сына пары. А позже она рассказала, как Виктор Павлик относится к идее партнерских родов, и будет ли присутствовать при рождении малыша.