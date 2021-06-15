Лиза Глинская: "Пора пересмотреть традиционную украинскую кухню - настало время "живой еды"

Известный кондитер Лиза Глинская в интервью изданию "Телеграф" рассказала об уровне и перспективах украинской кулинарной индустрии, а еще поделилась своими любимыми сезонными рецептами.

- Как оцениваете нашу кулинарную индустрию?

- Благодарю вас за вопрос, о котором я и сама в последнее время достаточно часто задумываюсь. Могу сказать, что я часто путешествую по всему миру, посещая разные рестораны, изучая кулинарию, особенно кондитерское искусство, которое занимает в моей жизни, да и в путешествиях - лидирующие позиции. Я всегда интересуюсь новыми сочетаниями вкусов, инновационными технологиями и многим другим. Соответственно, я достаточно привередлива (улыбается. – Авт.).

Что касается Украины, до недавнего времени я работала по всей территории нашей страны, преподавая мастер классы в 15 регионах. Могу сказать, что у нас достаточно хорошо, на высоком уровне представлена ресторанная, кулинарная индустрия. Меня радует как интерьер, концепции, сама идея, так и разнообразие блюд, качество и свежесть продуктов.

- Как продвигать украинскую кухню?

- Это сложный для меня вопрос. Так как с чем у нас ассоциируется обычно украинская кухня? Борщ с салом, пампушками с чесноком, вареники, голубцы… Это, конечно же, очень вкусно! Однако сейчас все же многие больше задумываются о здоровой еде и вводят в свой рацион полезные и качественные продукты, уменьшая количество жареного, жирного… Поэтому я думаю, пришло время вкусной, полезной и «живой» еды, время для того, чтобы все-таки пересмотреть направление традиционной украинской кухни и вводить что-то новое, где на первом месте будет больше свежих, здоровых и полезных продуктов.

- Кого считаете конкурентами в Украине?

- Для меня понятие "конкурент" равно понятию "одна команда". Я наоборот очень радуюсь тому, что с каждым годом в Украине появляется все больше талантливых ребят, которые вносят новые идеи, витки развития кулинарии и кондитерского искусства. Все это, в свою очередь, мотивирует меня к созданию чего-то нового, показывает правильность выбранного направления, необходимость и возможность роста, развития.

Ведь по сути мы все занимаемся одним и тем же - расширяем нашу потенциальную целевую аудиторию, вносим что-то новое, формируем ценности, вкусы… Ведь граней кулинарии так много. А дальше все зависит от выбора ниши, таргетируемой группы, как привлечь новых клиентов, чем их заинтересовать, как выделиться и в чем отметить свою уникальность. Для меня это захватывающая и интересная игра, где каждый выходит победителем. Уверена, места будет достаточно всем.

- Если бы вы открывали сейчас заведение, то какого направления?

- В условиях современного времени, не планирую открывать свое заведение. Прошлый год показал, насколько сейчас нестабильное время, поэтому я сконцентрирована на онлайн-проектах - новые книги, мастер классы, видеоуроки, рецепты… Но если бы открывала свое заведение, то, конечно же, это была бы кондитерская. Причем мне ближе кондитерская в виде бутика, как в Европе, где постоянно можно было бы приобрести свежие и вкуснейшие десерты французской классики - муссовые торты, пирожные, к примеру. А так же отдельное направление "Полезных десертов".

В беседе с изданием "Телеграф" кондитер поделилась лучшими рецептами десертов, которые станут находкой этим летом. Подробнее о них - в нашем материале:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лиза Глинская обручилась со своим бойфрендом во время отдыха в Доминиканской Республике.

Для справки: Лиза Глинская – победитель телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф-2", основатель и преподаватель "Кондитерской школы "GL", автор и издатель трех книг по кондитерскому искусству, кулинарный эксперт украинских телешоу, лауреат Чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres 2016 в Париже и судья телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф-9". Имеет свой сайт, ведет страницу в Instagram и канал на YouTube.