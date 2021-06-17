Связавшиеся вместе влюбленные из Харькова придумали, как заработать на цепи и после расставания

В День всех влюблённых, 14 февраля, в Киеве пара влюбленных харьковчан Александр и Виктория решили поставить уникальный рекорд, а заодно и проверить свои чувства. Пара сковала себя цепью, с которой должна была прожить несколько месяцев.

Однако, чувства Саши и Вики не смогли пройти это испытание. Спустя, в общей сложности, 123 дня скованными цепью пара решила расстаться. Об этом они сообщили 16 июня.

И уже 17 июня, в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины", Саша и Вика избавились от цепи. Отметим, что представители Книги рекордов Украины сообщили, что этому достижению нет аналогов в мире.

Даже несмотря на свое расставание Александр и Виктория решили подзаработать на своем рекорде и продать на аукционе ту цепь, которой их связали.

Ранее, "Телеграф" писал, что пара даже завела совместную страничку в Инстаграм, чтобы все желающие смогли понаблюдать за ними и их жизнью.