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В кого такой красавчик-сердцеед? Влад Яма показал подросшего сына (фото)

В кого такой красавчик-сердцеед? Влад Яма показал подросшего сына (фото)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Влада Ямы

Известный украинский танцор, судья популярного проекта "Танці з зірками", а также ведущий дневного шоу "Твой день" на телеканале "1+1" Влад Яма, который 18 июня простился с умершим хореографом Григорием Чапкисом, очень семейный человек. Мужчина счастлив в браке с красавицей-женой Лилианой и воспитывает единственного сына Лиона.

Мальчик родился в 2015 году и в свои пять лет уже покоряет сердца многих молодых барышень.

В своем новом посте Яма признался, что он был застенчивым мальчиком.

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"С девушками в основном общался с помощью взгляда. Казалось, и так все понятно. А вот у кого удался этот красавчик-сердцеед?", - спросил у своих подписчиков хореограф, прикрепив к публикации новое фото своего сынишки.

сын Влада Ямы

"Красавчик", "Очень красивый сынок у вас", "Мамина копия", "Красивый, как мама, стреляет глазами, как папа", - отметили фолловеры в комментариях.

Ранее Влад Яма показал, как провел время с женой и сыном в Майями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Влад Яма, Лилиана Яма.
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