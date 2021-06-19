В кого такой красавчик-сердцеед? Влад Яма показал подросшего сына (фото)

Известный украинский танцор, судья популярного проекта "Танці з зірками", а также ведущий дневного шоу "Твой день" на телеканале "1+1" Влад Яма, который 18 июня простился с умершим хореографом Григорием Чапкисом, очень семейный человек. Мужчина счастлив в браке с красавицей-женой Лилианой и воспитывает единственного сына Лиона.

Мальчик родился в 2015 году и в свои пять лет уже покоряет сердца многих молодых барышень.

В своем новом посте Яма признался, что он был застенчивым мальчиком.

"С девушками в основном общался с помощью взгляда. Казалось, и так все понятно. А вот у кого удался этот красавчик-сердцеед?", - спросил у своих подписчиков хореограф, прикрепив к публикации новое фото своего сынишки.

"Красавчик", "Очень красивый сынок у вас", "Мамина копия", "Красивый, как мама, стреляет глазами, как папа", - отметили фолловеры в комментариях.

Ранее Влад Яма показал, как провел время с женой и сыном в Майями.