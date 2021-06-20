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"Был уже почти без сознания": дочь Григория Чапкиса рассказала, каким был его последний танец

"Был уже почти без сознания": дочь Григория Чапкиса рассказала, каким был его последний танец
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 13 июня, ушел из жизни легендарный танцор и хореограф Григорий Николаевич Чапкис. Сердце Народного артиста Украины перестало биться на 92-м году его жизни. Похороны великого артиста прошли в пятницу, 18 июня.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая тоже побывала на прощании с маэстро и пообщалась с его семьей. Дочь и внучки Чапкиса - Лилия Чапкис, Анна Сафрончик и Виттория Чапкис прилетели с Италии и в последние дни жизни были с Григорием Николаевичем.

Оказывается, свой последний танец, вальс перед смертью он станцевал со своей дочерью. 

Лилия рассказала, что включила отцу вальс и он как будто ожил, хотя уже практически был без сознания. Она рукой станцевала весь вальс с ним. Григорий Николаевич весь танец сопровождал взглядом дочь, хотя это было почти безжизненно. 

"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", – тронула своим рассказом Лилия Чапкис.

Ранее, "Телеграф" писал, что известный танцор Влад Яма во время прощания рассказал, каким был легендарный Григорий Чапкис. Он вспомнил, как маэстро обещал станцевать на его 80-летии.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Танцор, Григорий Чапкис, Лилия Чапкис.
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