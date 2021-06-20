"Быть сыном такого отца - большое счастье": Зеленский тронул украинцев фото с папой

В каждое третье воскресенье июня отмечается семейный праздник - День отца. В 2021 году он выпал на 20 июня.

На своих страницах в Инстаграм многие украинские селебрити поделились снимками и воспоминаниями о своих отцах. Также, не прошел мимо этого светлого праздника и президент Украины Владимир Зеленский.

На своей странице в соцсети он опубликовал трогательный пост, в котором поблагодарил своего папу Александра Семеновича за свое воспитание и за те знания, принципы и характер, которые он ему дал. Также, к публикации Владимир Александрович прикрепил несколько архивных снимков со своим отцом: на одном фото президент Украины еще совсем маленький, а на втором фото - уже постарше.

"Быть сыном такого отца лично для меня - это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно" - тронул своим поздравлением Владимир Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В комментариях украинцы просо "прослезились". Многие комментаторы отметили, что это очень красивые слова.

"Телеграф" также подготовил для Вас подборку прикольных картинок, открыток и поздравлений, которыми Вы сможете поздравить своих отцов с их "профессиональным" праздником.