"Мне не нужна новая обложка": Джиджи Хадид решила уйти из моделинга

25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид после появления на свет своего первенца - знаменитость родила дочь Хайа от известного певца Зейна Малика, начала задумываться об завершении модельной карьеры.

Новорожденная малышка заставила Хадид задуматься о более стабильной работе.

"Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место новому лицу, тому, кому это действительно важно" - сказала журналистам Джиджи.

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Супермодель призналась, что она бы не против бы каждый день ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми. Также, она отметила, что организовала небольшую игровую комнату для своей дочери Хайи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее, "Телеграф" писал, что 25-летняя Джиджи Хадид рассказала фанатам, что работала на Неделе моды в этом году будучи беременной.