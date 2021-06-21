Впервые после Опры: Меган Маркл дала интервью на радио, в котором рассказала о своей книге "Лавка"

Спустя 3 месяца после резонансного интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, герцогиня Сассекская впервые поговорила с журналистами снова. Меган дала интервью изданию NPR Weekend Edition, в котором рассказала о своей новой детской книге и немного о своем "королевском" супруге.

8 июня вышла в свет первая детская книга Меган Маркл "Лавка", которую она посвятила своему мужу и сыну Арчи.

Во время интервью Меган рассказала, что стихотворение, которое легло в основу книги, она написала после того, как впервые стала мамой - в 2019 году герцогиня родила сына Арчи. Плюс ко всему, это стихотворение стало и частью подарка для принца Гарри в его первый День отца.

В 2019 году герцогиня Сассекская, подарила принцу скамейку, на спинке которой она написала часть стихотворения.

Также, Меган Маркл добавила, что в книге "Лавка" есть много деталей и личных моментов: от любимых цветов герцогини до любимых цветов мамы принца Гарри - принцессы Дианы.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Чарльз серьезно обиделся на принца Гарри. Он планирует реформу, которая позволит сократить количество претендентов на королевский трон - и дети принца Гарри - Арчи и Лилибет Диана в этом списке будут находиться в конце.