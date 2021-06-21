Без макияжа: звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли очаровала новыми фото

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, которая недавно поделилась милыми кадрами с двумя дочерями - Ларой и Лили Кои, известна своей любовью к стильным фотосъемкам.

37-летняя звезда сериала "Великолепный век", где Мерьем исполнила роль наложницы, а затем жены османского султана Сулеймана Великолепного - Хюррем-султан, способна перевоплотиться в любой образ, но актриса также предпочитает показывать свою естественную красоту.

Так, знаменитость поделилась с поклонниками Инстаграма несколькими фото, на которых позирует без макияжа.

Подписчики актрисы в соцсети оценили ее природную красоту.

Ранее Мерьем Узерли поделилась фото, на котором ей около 12 лет.