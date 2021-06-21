Фотосессия в стиле "Ёж": новый образ Юлии Саниной назвали "слишком прекрасным" (фото)

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss, 30-летняя певица Юлия Санина, которая вспомнила о самых важных словах своего мужа Валерия Бебко, перевоплотилась в новый образ.

На днях артистка выступила на сцене в "золотом" костюме и с необычной прической в виде плетеных "баранок". Свой образ Юлия назвала просто "Ёж", опубликовав фото стильного лука в Инстаграме.

"Красиво", "Крутой образ", "Сильно шикарно", "Слишком прекрасный образ", - написали коллеги и фанаты Саниной в комментариях.

Певица разместила в сториз видео, как ей делают прическу, а также кадры самого выступления в "золотом" образе.

Ранее Юлия Санина похвасталась "стальным" животиком под трек Бритни Спирс.