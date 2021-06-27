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"Вцепились друг другу в глотки": принцы Уильям и Гарри сильно поссорились на похоронах герцога Эдинбургского

"Вцепились друг другу в глотки": принцы Уильям и Гарри сильно поссорились на похоронах герцога Эдинбургского
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После "откровенийпринца Гарри и Меган Маркл, отношения между герцогом Сассекским и Кембриджским ухудшились. Принц Уильям очень обижен на своего брата и его супругу. 

Впервые братья встретились на похоронах своего дедушки, принца Филиппа. Тогда они и  впервые за долгое время поговорили. Казалось бы, что их отношения налаживаются, но увы. Автор книги о принцах Уильяме и Гарри Роберт Лесли рассказал, что происходило на самом деле при той встрече братьев на прощании с герцогом Эдинбургским.

Писатель уверен, что мир между Гарри и Уильямом настанет еще нескоро. 

На самом деле мирное общение братьев было только на камеры. Когда принцы зашли в замок и остались вне поля зрения посторонних, они снова начали ругаться. 

"Они буквально вцепились друг другу в глотки прямо на похоронах! Гнев между этими двумя был настолько глубок, что они вновь наговорили друг другу миллион гадостей" - рассказывает Лесли. 

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Чарльз тоже серьезно обиделся на принца Гарри. Он даже планирует сократить очередь на трон, чтобы дети Гарри и Меган не смогли взойти на престол.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Принц Гарри, Ссора, Королевская семья, Роберт Лесли.
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