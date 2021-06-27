"Вцепились друг другу в глотки": принцы Уильям и Гарри сильно поссорились на похоронах герцога Эдинбургского

После "откровений" принца Гарри и Меган Маркл, отношения между герцогом Сассекским и Кембриджским ухудшились. Принц Уильям очень обижен на своего брата и его супругу.

Впервые братья встретились на похоронах своего дедушки, принца Филиппа. Тогда они и впервые за долгое время поговорили. Казалось бы, что их отношения налаживаются, но увы. Автор книги о принцах Уильяме и Гарри Роберт Лесли рассказал, что происходило на самом деле при той встрече братьев на прощании с герцогом Эдинбургским.

Писатель уверен, что мир между Гарри и Уильямом настанет еще нескоро.

На самом деле мирное общение братьев было только на камеры. Когда принцы зашли в замок и остались вне поля зрения посторонних, они снова начали ругаться.

"Они буквально вцепились друг другу в глотки прямо на похоронах! Гнев между этими двумя был настолько глубок, что они вновь наговорили друг другу миллион гадостей" - рассказывает Лесли.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Чарльз тоже серьезно обиделся на принца Гарри. Он даже планирует сократить очередь на трон, чтобы дети Гарри и Меган не смогли взойти на престол.