Главный маркетолог "Сильпо" влип в скандал из-за Басты: что произошло и как отреагировали в компании

Главный маркетолог большой торгово-промышленной группы Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", Ringoo) Вячеслав Баранский приписал себе роль порицателя украинцев, которые выступают против концертов Басты, выступающего в оккупированном Крыму, в Украине и носят вышиванки.

"Зачем вам Моргенштерн, если есть сельская "Плине кача"", "Радует, что год от года е*анутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое" и другие подобные посты в социальных сетях Баранский публиковал неоднократно. На это обратил внимание украинский блогер-активист Сергей Стерненко.

"Слава явно не в той стране живет, потому что симпатизирует любителю оккупации Басте, считает, что у тех, кому он не нравится за кримнашизм, имеется сельская тупость и как типичный русский стебется с слова "достоинство" (видимо, отсылка к Революции Достоинства) и европейских ценностей. Мне очень неприятно, что в Фоззи работает такое создание, которому Украина просто отвратительна. Надеюсь, он сменит место работы. Лично я не хочу платить деньги компаниям, от которых оно получает зарплату", - написал Стерненко у себя в Facebook вечером 27 июня.

"Главный маркетолог Фоззи групп Слава Баранский. Здесь новые скрины прислали. Надеюсь, он полетит с должности. И быстро", - добавил блогер в новом посте.

Свою страницу в Facebook Вячеслав Баранский удалил, а доступ к аккаунту в Инстаграм огранил.

В тоже время, под постами на странице компании Fozzy Group пользователи призывают уволить маркетолога.

В компании уже отреагировали на инцидент.

"Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны. В публикациях, которые сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания. Соответственно, мы хотим избежать ошибок со своей стороны. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент, Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", - сообщила пресс-служба Fozzy Group в соцсети.

Баранский уже извинился за оскорбительные для украинцев посты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июня в Киеве со скандалом состоялся концерт российского артиста Басты (Василия Вакуленко), которому ранее запрещали въезжать в Украину из-за выступления в аннексированном Россией Крыму. Неравнодушные граждане устроили демонстрацию с плакатами и дымовыми шашками.