Вляпавшийся в скандал главный маркетолог "Сильпо" обратился к украинцам за слова об их "сельской тупости" и "гидности"

Угодивший в скандал главный маркетолог торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский восстановил свой аккаунт в социальной сети Facebook и разместил новый пост.

В тексте говорится, что его скандальные "грубые и циничные" публикации в сториз о любви к "крымнашисту" Басте, который на днях выступил с концертом в Киеве, "сельской тупости" самих украинцев были предназначены только близкому кругу друзей и знакомых.

"Вижу и для них я перегнул палку", - отметил Баранский.

Мужчина крайне потрясен, что граждане Украины так негативно восприняли его слова, потому что он вкладывал в них совсем другой смысл, но ему очень жаль.

Кроме этого, Вячеслав Баранский рассказал, что в 2014 году он потерял работу именно из-за проукраинской позиции по поводу Крыма и Донбасса.

"С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наемный работник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет", - подытожил мужчина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский певец Филипп Киркоров, который давал концерты в аннексированном Крыму, был исключен из списка лиц, что несут угрозу нацбезопасности Украины, из-за "судебных прецедентов".