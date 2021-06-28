50-летний Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз: у актера наконец-то получился мальчик (фото)

50-летний шотландский актер Юэн Макгрегор, который в 2018 году после 22 лет брака развелся со своей супругой Ив Мавракис, стал отцом в пятый раз - 26-летняя американская актриса, коллега Макгрегора по сериалу "Фарго" и фильму "Хищные птицы" Мэри Элизабет Уинстэд подарила возлюбленному сына, которого назвали Лори.

Об этом в Инстаграме сообщили дочери актера от предыдущего брака - 25-летняя Клара Матильда и 19-летняя Эстер Роуз.

"Добро пожаловать в мир, младший брат. Поздравления моему папе и Мэри - это величайший подарок", - написала Клара.

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"Встретила моего младшего брата в образе пирата. Рекомендую! Добро пожаловать в семью, маленький Лори", - написала Эстер.

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Отметим, что роман Юэна Макгрегора его семья восприняла болезненно. Поначалу старшая дочь актера очень невзлюбила Мэри, обвиняя ее в том, что именно она увела отца из семьи. Однако позже Клара извинилась перед отцом и сказала, что "все равно любит его". С предыдущего брака у актера есть четыре дочери: две биологические, Клара и Эстер, и две приемные, Джамиян (2002) и Анук (2011).

В 2019 году Юэн Макгрегор потребовал у суда прискочить бракоразводный процесс с первой женой, решив не платить семье алименты.