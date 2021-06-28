"Чертова женщина и 500-процентный кошмар": принц Уильям нелестно отозвался о жене принца Гарри Меган Маркл

После "откровений" принца Гарри и Меган Маркл, отношения между герцогом Сассекским и Кембриджским значительно ухудшились. И судя по всему надежда на то, что братья таки помирятся, тает с каждым днем.

Автор книги о принцах Уильяме и Гарри Роберт Лесли рассказал, что принц Уильям очень обижен на брата и его супругу Меган Маркл. Более того, в беседе со своими друзьями он достаточно нелестно отзывался о Меган.

"Как эта чертова женщина общалась с персоналом дворца! Безжалостно!" – говорил Уильям о Маркл.

А также, среди "комплиментов" о герцогине Сассекской можно было услышать то, что она ищет во всем пиар, а также ее часто называли "500-процентным кошмаром".

Напомним, что впервые за долгое время братья встретились на похоронах принца Филиппа. Тогда они и впервые за долгое время поговорили. Однако после того, как они скрылись от камер, братья сильно поругались.