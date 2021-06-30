"Агентство дало маху": бренд Asus едва не влип в скандал из-за блогерши Di.rubens

Тикток-блогерша из Киева, известная в сети под ником di.rubens, Таисия Онацкая (Маламан), которая ранее попала в публичный скандал с видео, в котором призналась в любви к России, продолжает "пожинать" плоды своего признания.

Благодаря большому количеству подписчиков, с блогерами часто начинают сотрудничать различные бренды. Таисия тоже имела контракт с брендом Asus, однако из-за скандала, представители компании в Украине разорвали "отношения" с девушкой.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Сергей Стерненко. После его поста с отметкой о компании Asus, представители бренда связались с ним, и сообщили, что прекратили сотрудничать с di.rubens.

"Агентство дало маху, да и мы не досмотрели. Уже удалили. Будем следить внимательнее" - отметили в компании.

Ранее, "Телееграф" сообщал, что несмотря на скандал с РФ Di.rubens появилась в новом выпуске шоу "Подкаты" с украинскими актерами и звездами "Лиги смеха", что очень разозлило украинцев. Также напомним, что 20-летняя Таисия Маламан занесена в базу "Миротворец".