"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины

Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграла по праву исторический матч со сборной Швеции. Игра состоялась в рамках 1/8 финала Евро-2020, и украинцам удалось выбороть победу и пройти в 1/4 финала. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Украины, благодаря нападающему Артему Довбику, который забил решающий гол во время второго экстра-тайма.

Как оказалось, среди звезд украинского шоу-бизнеса большое количество футбольных фанатов. И перед игрой, и после феерической победы многие селебрити на своих страницах в соцсетях отметили парней из сборной Украины и поздравили ребят с выходом в следующий этап.

Вместе с миллионами болельщиков у экранов, на стадионе, украинские знаменитости наблюдали за игрой, болели и радовались победе над шведами.

Как украинские звезды отреагировали на матч Украина – Швеция:

Сергей Притула:

Злата Огневич:

Юрий Горбунов:

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Катерина Осадчая:

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Владимир Остапчук:

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Наталья Могилевская:

Леся Никитюк:

Святослав Вакарчук:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Монатик:

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Ольга Сумская:

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Потап:

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Семья Решетников:

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DZIDZIO:

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Юрий Ткач:

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Гарик Бирча:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Бирча (@garik_bircha)

И даже президент Украины Владимир Зеленский не смог не отметить победу национальной сборной:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что после победы национальной сборной Украины над Швецией сеть заполонило множество шуток, мемов и забавных картинок на данную тему.