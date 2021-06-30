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"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины

"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграла по праву исторический матч со сборной Швеции. Игра состоялась в рамках 1/8 финала Евро-2020, и украинцам удалось выбороть победу и пройти в 1/4 финала. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Украины, благодаря нападающему Артему Довбику, который забил решающий гол во время второго экстра-тайма. 

Как оказалось, среди звезд украинского шоу-бизнеса большое количество футбольных фанатов. И перед игрой, и после феерической победы многие селебрити на своих страницах в соцсетях отметили парней из сборной Украины и поздравили ребят с выходом в следующий этап. 

Вместе с миллионами болельщиков у экранов, на стадионе, украинские знаменитости наблюдали за игрой, болели и радовались победе над шведами. 

Как украинские звезды отреагировали на матч Украина – Швеция:

Сергей Притула:

Злата Огневич:

Юрий Горбунов:

 
 
 
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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Катерина Осадчая:

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Владимир Остапчук:

 
 
 
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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Наталья Могилевская:

Леся Никитюк:

Святослав Вакарчук:

 
 
 
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Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Монатик:

 
 
 
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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ольга Сумская:

 
 
 
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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Потап:

 
 
 
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Семья Решетников:

 
 
 
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Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

DZIDZIO:

 
 
 
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Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Юрий Ткач:

 
 
 
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Публикация от Юрій Ткач  (@yuriy_tkach)

Гарик Бирча: 

 
 
 
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Публикация от Гарик Бирча (@garik_bircha)

И даже президент Украины Владимир Зеленский не смог не отметить победу национальной сборной:

 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что после победы национальной сборной Украины над Швецией сеть заполонило множество шуток, мемов и забавных картинок на данную тему.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Сборная Украины, Швеция, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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