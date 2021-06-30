"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины

Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграла по праву исторический матч со сборной Швеции. Игра состоялась в рамках 1/8 финала Евро-2020, и украинцам удалось выбороть победу и пройти в 1/4 финала. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Украины, благодаря нападающему Артему Довбику, который забил решающий гол во время второго экстра-тайма.
Как оказалось, среди звезд украинского шоу-бизнеса большое количество футбольных фанатов. И перед игрой, и после феерической победы многие селебрити на своих страницах в соцсетях отметили парней из сборной Украины и поздравили ребят с выходом в следующий этап.
Вместе с миллионами болельщиков у экранов, на стадионе, украинские знаменитости наблюдали за игрой, болели и радовались победе над шведами.
Как украинские звезды отреагировали на матч Украина – Швеция:
Сергей Притула:
Злата Огневич:
Юрий Горбунов:
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Катерина Осадчая:
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Владимир Остапчук:
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Наталья Могилевская:
Леся Никитюк:
Святослав Вакарчук:
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Монатик:
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Ольга Сумская:
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Потап:
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Семья Решетников:
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DZIDZIO:
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Юрий Ткач:
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Гарик Бирча:
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И даже президент Украины Владимир Зеленский не смог не отметить победу национальной сборной:
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Ранее, "Телеграф" писал, что после победы национальной сборной Украины над Швецией сеть заполонило множество шуток, мемов и забавных картинок на данную тему.