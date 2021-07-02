"Билан, бл*ть!": лидер "Ногу свело!" обматерил артиста и получил ответочку (видео)

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 2 июля.
Свое обращение к 39-летнему артисту музыкант опубликовал на официальной странице в Инстаграме.
Покровский наорал на Билана из-за того, что во время музыкального фестиваля Roof Place певец проигнорировал ковидные ограничения - например, вышел к фанатам и танцевал вместе с ними, не соблюдая социальную дистанцию. Из-за этого, по словам Покровского, 2 июля отменили концерт его группы. Он был запланирован также в рамках этого фестиваля.
"Билан, бл*ть! Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова! Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности к нашей! Билан, это не очень было культурно! Слышишь меня?!", - проорал Покровский.
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская опровергла обвинения лидера группы. По ее словам, на концертной площадке присутствовали 50% зрителей, а их рассадка была организована с соблюдением соцдистанции. Кроме этого, певец призывал своих фанатов надеть маски. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
"Обидно, что большие музыканты напоминают о себе посредством хайпушек", - сказала Рудковская.
Позже Покровский сообщил, что концерт группы "Ногу свело!" находится в статусе переноса. Он также обсудил этот вопрос с директором Билана Дмитрием Бушуевым, где было решено, что конфликт между музыкантами "углублять не надо".
View this post on Instagram
Ранее "Телеграф" писал, что российский певец Дима Билан презентовал "голый" клип на песню "Она моя".