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"Билан, бл*ть!": лидер "Ногу свело!" обматерил артиста и получил ответочку (видео)

"Билан, бл*ть!": лидер "Ногу свело!" обматерил артиста и получил ответочку (видео)
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 2 июля.

Свое обращение к 39-летнему артисту музыкант опубликовал на официальной странице в Инстаграме.

Покровский наорал на Билана из-за того, что во время музыкального фестиваля Roof Place певец проигнорировал ковидные ограничения - например, вышел к фанатам и танцевал вместе с ними, не соблюдая социальную дистанцию. Из-за этого, по словам Покровского, 2 июля отменили концерт его группы. Он был запланирован также в рамках этого фестиваля.

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"Билан, бл*ть! Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова! Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности к нашей! Билан, это не очень было культурно! Слышишь меня?!", - проорал Покровский.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская опровергла обвинения лидера группы. По ее словам, на концертной площадке присутствовали 50% зрителей, а их рассадка была организована с соблюдением соцдистанции. Кроме этого, певец призывал своих фанатов надеть маски. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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"Обидно, что большие музыканты напоминают о себе посредством хайпушек", - сказала Рудковская.

Позже Покровский сообщил, что концерт группы "Ногу свело!" находится в статусе переноса. Он также обсудил этот вопрос с директором Билана Дмитрием Бушуевым, где было решено, что конфликт между музыкантами "углублять не надо".

Ранее "Телеграф" писал, что российский певец Дима Билан презентовал "голый" клип на песню "Она моя".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дима Билан, Рудковская, Ногу свело, Макс Покровский.
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