Дело продвигается: ОАСК решил открыть дело по иску Моргенштерна к СБУ

Окружной административный суд города Киева решил рассмотреть дело по иску скандального российского рэпера Моргенштерна (наст. имя Алишер Валеев) к Службе безопасности Украины из-за внесении его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

До этого иск Моргенштерна был подвергнут правкам. Выявленные недостатки заявления артистом уже устранены и соответствуют требованиям КАСУ.

Напомним, что Валеев считает противоправными действия СБУ по обращению в Минкульт Украины о внесении его в "черный список". Российский рэпер просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину. Позже в пресс-службе СБУ заявили, что готовы судиться с Моргенштерном в суде.

Добавим, что после того, как рэпер был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, украинцев и россиян он назвал "братьями".