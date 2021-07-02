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"Шансов практически нет": что известно о состоянии певицы МакSим

"Шансов практически нет": что известно о состоянии певицы МакSим
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

15 июня популярная российская исполнительница МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимовабыла госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус, который не подтвердился. 

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская ранее рассказала, что состояние Марины сейчас стабильно тяжелое и она продолжает находиться в медикаментозном сне. На 2 июля состояние артистки по-прежнему остается тяжелым и без улучшений, сообщил ее представитель.

А 1 июля в новом выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", журналист Антон Красовский заявил, что у Марины Абросимовой нет шансов выжить. Красовский отметил, что если МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО, хотя эту информацию уже опровергли, то у остается только 2% на то, что артистка будет жить. 

"То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет", — заявил журналист.

Ранее, "Телеграф" писал, что 29 июня не стало известного режиссера клипов Вадима Шатрова, который много работал и дружил с певицей МакSим. Клипмейкер скончался в больнице от осложнений коронавируса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

МакSим, Госпитализация, Певица, Марина Абросимова, ЭКМО.
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