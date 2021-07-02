68-летний Пирс Броснан признался, что заставило его ценить своих близких

Исполнитель роли Джеймса Бонда, ирландец Пирс Броснан, который входит в список самых горячих дедушек в мире, о своей борьбе с отсутствием отца в его жизни, отметив, что это заставило его ценить своих близких намного больше.

О том, как детство голливудского актера повлияло на его стиль воспитания своих детей уже в зрелом возрасте, актер откровенно поведал изданию Gentleman's Journal.

"Я очень дорожу семьей. Я вырос без отцовской фигуры или крепкой семьи. Это был глубокий разрыв, определенная изоляция и одиночество, в которых использовалась чудесная сила моего воображения. Мне пришлось действовать на собственном ощущении и интуиции. Поэтому я ценю и люблю семью. Кили (Шэй Смит, его жена - ред.) - самая удивительная мать и женщина. Я наблюдал, как наша совместная жизнь просто расцветает и растет", - рассказал Броснан.

Известно, что отец Броснана ушел из семьи через год после рождения сына. Будущего актера воспитывали мама и бабушка.

В 1980 году Пирс Броснан женился на Кассандре Харрис, усыновив двух ее детей - Шарлотт Эмили (1971 - 2013) и Кристофера (1972). У пары также есть общий сын Шон Броснан (1983), который пошел по стопам отца, став актером. Кассандра умерла в 1991 году от рака яичников.

С 2001 года Броснан женат на Кили Шэй Смит, до свадьбы с которой актер встречался 7 лет. У супругов есть два общих сына - Дилан Томас (1997) и Пэрис Бекетт (2001).

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В 2013 году падчерица Пирса Броснана Шарлотт, также как и мать, умерла от рака яичников. Каждый год актер чтит память приемной дочери.