"Впрочем, ничего нового": Симоньян оконфузилась с легендой "Звездного пути" на росТВ

Глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян, которая недавно призналась в зависти к тотаритарному управлению Лукашенко в Белоруси, на днях анонсировала запуск программы о космосе, которую должен будет вести известный 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известен исполнением роли капитана Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek, Стартрек).

"Уильям Шэтнер - легенда американского сериала Star Trek - будет вести у нас новую программу. Капитан Кирк перешел на сторону добра", - написала Симоньян 1 июля на своей официальной странице в Twitter.

После этого сам актер заявил, что не знает кто такая Симоньян, а телеканал только купил права на показ научной передачи о космосе.

"Позвольте мне быть кристально чистым. Я совсем не знаю эту женщину. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ я не собираюсь терпеть такое просторечие. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от его имени", - ответил Шетнер после того, как актер столкнулся с критикой в социальных сетях.

Добавим, что сначала Шетнер заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с телеканалом RT America и в том, что канал финансируется российским правительством, пока не ознакомился с твитом главы российского RT.

"Крыса опять врет. Ничего нового", "Армянские фокусы не прошли", "Кого-то еще удивляет ложь российских помоек?", - так отреагировали на новость подписчики Telegram-канала MDK.

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян отличилась очередным перлом о Донбассе в составе России.