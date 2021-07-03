Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Италия - Испания: чего ожидать от первого полуфинала Евро-2020
Италия - Испания: чего ожидать от первого полуфинала Евро-2020
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

"Впрочем, ничего нового": Симоньян оконфузилась с легендой "Звездного пути" на росТВ

"Впрочем, ничего нового": Симоньян оконфузилась с легендой "Звездного пути" на росТВ
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф

Глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян, которая недавно призналась в зависти к тотаритарному управлению Лукашенко в Белоруси, на днях анонсировала запуск программы о космосе, которую должен будет вести известный 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известен исполнением роли капитана Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek, Стартрек).

"Уильям Шэтнер - легенда американского сериала Star Trek - будет вести у нас новую программу. Капитан Кирк перешел на сторону добра", - написала Симоньян 1 июля на своей официальной странице в Twitter.

После этого сам актер заявил, что не знает кто такая Симоньян, а телеканал только купил права на показ научной передачи о космосе.

"Позвольте мне быть кристально чистым. Я совсем не знаю эту женщину. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ я не собираюсь терпеть такое просторечие. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от его имени", - ответил Шетнер после того, как актер столкнулся с критикой в социальных сетях.

"Лицо русского мира": застрявший в украинском аэропорту блогер из России насмешил сеть (видео)

Добавим, что сначала Шетнер заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с телеканалом RT America и в том, что канал финансируется российским правительством, пока не ознакомился с твитом главы российского RT.

"Крыса опять врет. Ничего нового", "Армянские фокусы не прошли", "Кого-то еще удивляет ложь российских помоек?", - так отреагировали на новость подписчики Telegram-канала MDK. 

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян отличилась очередным перлом о Донбассе в составе России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Маргарита Симоньян, Уильям Шетнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности
02 В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины
03 В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло
04 Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
05 Россия нашла повод "поучаствовать" в Sea Breeze-2021: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
В Украине аферисты устроили &quot;липовую&quot; акцию с участием &quot;АТБ&quot;
В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь