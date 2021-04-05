"Русские люди должны жить в России": пропагандистка Симоньян выдала новый перл о Донбассе

Одна из самых известных российских пропагандисток и главный редактор RT Маргарита Симоньян вновь отличилась одиозным высказыванием касательно Донбасса в составе России.

Так, в воскресенье, 4 апреля, в эфире одного из пропагандистских ток-шоу она вновь повторила свой лозунг "Россия-матушка, забери Донбасс домой".

В этом контексте она сказала, что "этого хотят подавляющее большинство людей в России, этого хочет…, может быть все люди, оставшиеся на Донбассе, а кто не хотел – уехал в Киев, в Европу куда-то работать".

При этом Симоньян добавила, что понимает возможные тяжелые последствия возможного присоединения Донбасса к России в виде санкций со стороны Запада.

"Но правда заключается в том, что русские люди, которые живут на Донбассе, должны жить в России", - завершила свой спич она.

Русские люди, которые живут на Донбассе, должны жить в России. pic.twitter.com/MtXXzynPJq — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 4, 2021

Как сообщалось, 28 января Симоньян, приехавшая незаконно в оккупированный Донецк, призвала "Россию-матушку" забрать "Донбасс домой".

Тогда на ее заявление отреагировали в МИД России, подчеркнув, что это только "ее личная точка зрения".