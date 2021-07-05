Девчонки погуляли: актрисы из сериала "Друзья" устроили девичник по случаю Дня независимости США (фото)

В воскресенье, 4 июля, звезды популярного американского ситкома "Друзья", Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, а также их коллега, известная 54-летняя актриса Лора Дерн, отпраздновали День независимости США. Напомним, что именно в этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США, которая провозглашала независимость страны от Королевства Великобритании.
Актрисы устроили небольшой девичник, а после Кортни Кокс поделилась в Инстаграме с поклонниками совместными фото.
На снимке бывшие коллеги по сериалу позируют на фоне живописной пляжной картины и больших окон, выходящих на теннисный корт.
"Счастливого 4-го! xoxo", - написала актриса.
Напомним, что Кокс, Кудроу и Энистон стали звездами, когда в сентябре 1994 года состоялась премьера "Друзей". Вместе со своими коллегами-мужчинами Дэвидом Швиммером, Мэттью Перри и Мэттом Лебланом, они в одночасье стали сенсацией во всем мире. Ситком длился 10 сезонов и закончился в мае 2004 года.
За последние два сезона актеры договорились о гонораре в размере 1 миллион долларов за серию, что сделало Кокс, Кудроу и Энистон самыми высокооплачиваемыми женщинами на телевидении в то время.
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Напомним, что 27 мая этого года вышел специальный эпизод сериала "Друзья", в котором уже немолодые актеры рассказали о секретах шоу и жизни героев спустя 17 лет.