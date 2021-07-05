Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль
Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)

Девчонки погуляли: актрисы из сериала "Друзья" устроили девичник по случаю Дня независимости США (фото)

Девчонки погуляли: актрисы из сериала "Друзья" устроили девичник по случаю Дня независимости США (фото)
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из сериала

В воскресенье, 4 июля, звезды популярного американского ситкома "Друзья", Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, а также их коллега, известная 54-летняя актриса Лора Дерн, отпраздновали День независимости США. Напомним, что именно в этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США, которая провозглашала независимость страны от Королевства Великобритании.

Актрисы устроили небольшой девичник, а после Кортни Кокс поделилась в Инстаграме с поклонниками совместными фото.

На снимке бывшие коллеги по сериалу позируют на фоне живописной пляжной картины и больших окон, выходящих на теннисный корт.

"Счастливого 4-го! xoxo", - написала актриса.

Звезда "Друзей" борется с раком более двух лет: "Распространился на мои кости"

Напомним, что Кокс, Кудроу и Энистон стали звездами, когда в сентябре 1994 года состоялась премьера "Друзей". Вместе со своими коллегами-мужчинами Дэвидом Швиммером, Мэттью Перри и Мэттом Лебланом, они в одночасье стали сенсацией во всем мире. Ситком длился 10 сезонов и закончился в мае 2004 года.

Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан и остальные "друзья" исполнили культовую песню сериала (фото, видео)

За последние два сезона актеры договорились о гонораре в размере 1 миллион долларов за серию, что сделало Кокс, Кудроу и Энистон самыми высокооплачиваемыми женщинами на телевидении в то время.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Friends (@friends)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Friends (@friends)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Friends (@friends)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Friends (@friends)

Напомним, что 27 мая этого года вышел специальный эпизод сериала "Друзья", в котором уже немолодые актеры рассказали о секретах шоу и жизни героев спустя 17 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Дженнифер Энистон, Друзья, Кортни Кокс, Лора Дерн, Лиза Кудроу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
02 В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
03 Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
04 В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)
05 Пламя видно за многие километры: жители Баку наблюдают мощный взрыв и пожар в Каспийском море (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пока все следят за &quot;Северным потоком-2&quot;: Венгрия и Сербия втихую &quot;кинули&quot; Украину в газовом вопросе
Пока все следят за "Северным потоком-2": Венгрия и Сербия втихую "кинули" Украину в газовом вопросе
Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии
Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии
На Одесчине жестоко избили 80-летнюю мать бывшего замглавы НБУ
На Одесчине жестоко избили 80-летнюю мать бывшего замглавы НБУ
&quot;Безбожник&quot; Илон Маск разозлил американцев: что произошло
"Безбожник" Илон Маск разозлил американцев: что произошло
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь