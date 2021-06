Звезда "Друзей" борется с раком более двух лет: "Распространился на мои кости"

59-летний американский актер Джеймс Майкл Тайлер, наиболее известный по роли сотрудника кафе Гантера в сериале "Друзья", рассказал о своем диагнозе. Мужчина борется с раком простаты четвертой стадии.

Этим он поделился в понедельник, 21 июня, на шоу Today.

Тайлер рассказал, что болезнь была обнаружена в сентябре 2018 года во время ежегодного осмотра у врача.

"У меня диагностировали рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я живу с этим диагнозом почти последние три года", - сказал актер.

Тайлер начал гормональную терапию, которая, по его словам, "прекрасно работала около года". Несмотря на начальное лечение, рак в конечном итоге распространился на его кости и позвоночник, что привело к параличу нижних конечностей. Тайлер сказал, что рак мутировал "прямо во время пандемии", когда он пропустил важный тест.

Напомним, из-за болезни актер не смог присоединиться к съемкам специального эпизода "Друзей", но он смог пообщаться с коллегами онлайн.

Сейчас Тайлер живет со своей супругой Барбарой в Голливуде.

