"Не так очаровательна, как казалась": Меган Маркл сразу не понравилась родственникам принца Гарри

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри, в сети практически каждый день появляются новые факты о герцогах Сассекских, и они не всегда позитивные.

Королевский биограф Пенни Джунор сообщила, что Меган Маркл оставила плохое впечатление о себе у королевской семьи практически с первых минут знакомства. Инсайдеры с королевского дворца говорили ей, что Меган на самом деле не такая милая и обаятельна, какой пыталась казаться.

"С самого начала я слышала очень плохие истории о том, что Меган расстраивает людей" - рассказала Джунор.

Этот же факт подтвердил и автор книги "Битва братьев" Роберт Лейсли, добавив, что не раз слышал нечто подобное от родственников принца Уильяма.

Напомним, что 4 июня герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, во второй раз стали родителями - у пары родилась дочь, которую назвали в честь королевы Великобритании и мамы Гарри - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.