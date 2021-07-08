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Пыталась лечиться дома: поддерживающая Украину советская артистка угодила в больницу

Пыталась лечиться дома: поддерживающая Украину советская артистка угодила в больницу
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф

Советская и российская актриса, звезда фильма "Блондинка за углом" Татьяна Догилева, которая ранее рассказала, почему она резко набрала в весе, попала в больницу. У артистки диагностирована двусторонняя пневмония и поражение 30% лёгких.

64-летняя актриса заболела еще за неделю до своей госпитализации, однако пыталась лечиться дома. У Татьяны Анатольевны была высокая температура — до 38, а также появились слабость и головная боль. Чтобы помочь себе, Догилева начала принимать противовирусные, но ей становилось только хуже.

Приехавшие врачи скорой настояли на госпитализации. Сейчас Догилева находится под наблюдением врачей.

"Сейчас я в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Врачи меня очень хорошо лечат", — рассказала Догилева.

Татьяна Анатольевна Догилева — советская и российская актриса, режиссер, писатель и телеведущая.  В кино дебютировала в далеком 1971 году в фильме "Отдать швартовы!", однако наибольшую популярность ей принесли роли в "Покровских воротах", "Вокзале для двоих", "Забытой мелодии для флейты" и "Блондинке за углом". 

Также, за свою карьеру поставила ряд театральных представлений, дебютировав с постановкой "Лунный свет, медовый месяц" в 1998 году.

Также стоит отметить, что Татьяна Догилева выражает поддержку украинцам и осуждает политику, проводимую президентом РФ Путиным в отношении к Украине.

Ранее, "Телеграф" писал, что российская певица МакSим продолжает находиться в больнице, куда попала 15 июня с 40% поражением легких. Ее состояние остается тяжелым, но ее директор Маргарита Соколова отмечает, что шансы выкарабкаться у артистки есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Актриса, Госпитализация, Татьяна Догилева.
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