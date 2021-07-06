"Отреагировала и пришла в какое-то осознание": певицу МакSим в больнице посетил священник

Популярная российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросова) продолжает находиться в больнице, куда попала 15 июня с 40% поражением легких. Артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и введена в медикаментозную кому - поражение легких на 26 июня составляло 75%.

5 июля певице MaкSим провели еще одну компьютерную томографию грудной клетки, которая показала, что очаги в легких меньше не стали, лишь немного уплотнились. Плюс ко всему появилось небольшое количество новых образований.

Представитель певицы, ее директор Маргарита Соколова на своей странице в Инстаграм написала, что несмотря на то, что как таковых улучшений нет, но шансы выкарабкаться есть. Более того, артистку посетил священник, который отметил, что Марина отреагировала на его появление, и пришла в какое-то осознание происходящего.

"Надежда есть! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" - написала Соколова на своей странице в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Ранее, "Телеграф" писал, что журналист Антон Красовский заявил, что у Марины Абросимовой нет шансов выжить, так как пациенты, которых подключают к аппарату ЭКМО имеют лишь 2% выживаемости. Отметим, что информацию о подключении Марины к аппарату ЭКМО ранее уже опровергли.