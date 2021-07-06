Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП
В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП

"Отреагировала и пришла в какое-то осознание": певицу МакSим в больнице посетил священник

"Отреагировала и пришла в какое-то осознание": певицу МакSим в больнице посетил священник
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная российская певица МакSим (наст. имя Марина Абросова) продолжает находиться в больнице, куда попала 15 июня с 40% поражением легких. Артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и введена в медикаментозную кому - поражение легких на 26 июня составляло 75%.

5 июля певице MaкSим провели еще одну компьютерную томографию грудной клетки, которая показала, что очаги в легких меньше не стали, лишь немного уплотнились. Плюс ко всему появилось небольшое количество новых образований. 

Представитель певицы, ее директор Маргарита Соколова на своей странице в Инстаграм написала, что несмотря на то, что как таковых улучшений нет, но шансы выкарабкаться есть. Более того, артистку посетил священник, который отметил, что Марина отреагировала на его появление, и пришла в какое-то осознание происходящего.

"Надежда есть!  Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" - написала Соколова на своей странице в Инстаграм. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Ранее, "Телеграф" писал, что журналист Антон Красовский заявил, что у Марины Абросимовой нет шансов выжить, так как пациенты, которых подключают к аппарату ЭКМО имеют лишь 2% выживаемости. Отметим, что информацию о подключении Марины к аппарату ЭКМО ранее уже опровергли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

МакSим, Госпитализация, Певица, Марина Абросимова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потасовка в метро Киева: здоровый мужик шлепнул девушку пониже спины и получил от нее и ее подруг (видео)
02 Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
03 "Это фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе сравнил Олю Полякову с Сергеем Зверевым
04 Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение
05 "Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В РФ - рекорд по смертности от коронавируса: подробности
В РФ - рекорд по смертности от коронавируса: подробности
Коронавирус забрал жизни более 4 млн человек, почти 185 млн заразились
Коронавирус забрал жизни более 4 млн человек, почти 185 млн заразились
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Путин играет на контрастах: стало известно, как &quot;Северный поток-2&quot; может помочь России лишить Украину поддержки Запада
Путин играет на контрастах: стало известно, как "Северный поток-2" может помочь России лишить Украину поддержки Запада
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь