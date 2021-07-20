"У меня теперь сын": Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

20 июля популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич стал многодетным отцом - супруга Юлия подарила мужу сына. Радостной новостью поделился на своей странице в Инстаграм, опубликовав первое фото жены и сына из роддома.

Мальчика пара решила назвать Нил.

"20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора" - написал на своей странице Анатолич.

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Стоит отметить, что шоумен с супругой отправились в роддом ночью посреди съемки праздничного концерта, приуроченного ко Дню независимости Украины. Телеведущий лично присутствовал на родах и поддерживал жену.

Также в сторис Анатолий Анатолич поделился несколькими роликами, в которых рассказал, как все происходило.

Новоиспеченная многодетная мамочка тоже опубликовала такой же пост у себя на страничке, отметив, что все их трое деток родились практически в одно и то же время, с разницей в несколько минут.

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Ранее, "Телеграф" писал, что 13 июля родителями стали Даша Квиткова и Никита Добрынин. У пары тоже родился сын, которого назвали Лев.