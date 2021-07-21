Илона Гвоздева повторила популярный TikTok-тренд: "10 раз повторяешь и в зал можно не идти"

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая ранее поразмышляла на тему гороскопов, продолжает покорять своими видео TikTok. Только свое новое видео она посвятила не танцам, а популярным трендам.

На своей странице в Инстаграм хореограф продублировала видео с TikTok, отметив, что даже находясь на отдыхе она не может обойтись без каких-либо тренировок.

"Приехала на конкурс в Болгарию, ну лежи в свободное время на пляже и загорай - нет же, нужно обязательно придумать занятие себе" - пишет Гвоздева.

Также, танцовщица отметила, что подобное занятие - это отличный тренаж для рук и пресса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что к приложению TikTok присоединились и легендарная Шер, и певицей и актрисой Аврил Лавин. Первые видео знаменитостей мгновенно набрали миллионы просмотров.