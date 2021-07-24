Порнография и торговля наркотиками: звезду Playboy засудили на 8 лет (фото)

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum-2018, где определяют обладательницу лучших ягодиц, звезда португальского издания Playboy Флавия Тамайо (Flavia Tamayo) была приговорена к восьми годам тюремного заключения.

Как сообщает Daily Mail, девушка была признана виновной в торговле наркотиками и проституции после ареста в 2020 году. Во время задержания порноактриса, которая также известна как Памела Пантера, разделась перед полицией.

Звезда фильмов для взрослых была участницей схемы незаконного оборота наркотиков, состоящей только из женщин, которую организовала преступная организация, созданная проститутками.

Источник: Инстаграм

Было установлено, что Тамайо и ее сообщницы специализировались на распространении и продаже наркотиков класса А, которые продавались богатым клиентам в Федеральном округе, где расположена столица Бразилии.

Источник: Инстаграм

В прошлом году была опубликована видеозапись ареста Флавии Тамайо с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ее схватил за руку полицейский в штатском.

Во время рейдов, проведенных полицией 5 июня 2020 года, в ходе которых было вручено 37 ордеров на арест, было изъято большое количество кокаина, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В период с июня по сентябрь Тамайо находилась в заключении в бразильском штате Эспириту-Санту в ожидании суда. Ее приговорили к восьми годам тюрьмы, но Флавия еще может обжаловать приговор.

Источник: Инстаграм

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Бразильский конкурс Miss BumBum-2018. На фото - модели Эллен Сантана, Флавия Тамайо и Паула Оливейра

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