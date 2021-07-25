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"Утренними глазами жены": Сергей Бабкин позировал лишь в одном полотенце (фото)

"Утренними глазами жены": Сергей Бабкин позировал лишь в одном полотенце (фото)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Сергея Бабкина

Известный украинский певец и автор песен Сергей Бабкин, который ранее был раскритикован за пост о российском музыканте, предстал перед своими подписчиками в одном лишь полотенце в ванной комнате.

Новое фото, которое было сделано супругой 42-летнего исполнителя Снежаной Бабкиной, было выложено на официальной странице в Инстаграме мужчины.

"Утренними глазами жены", - подписал пикантный кадр украинский музыкант.

Сергей Бабкин обнаженный

В свою очередь жена Бабкина подписала фото с сториз соцсети: "Это мое самое красивое утреннее сториз!"

Сергей Бабкин голый

Откровенное фото Сергея порадовало его фанатов, а точнее фанаток.

Известно, что артист сейчас находится в Одессе и уже дал концерт в составе группы 5’nizza с вокалистом Андреем Запорожцем.

Андрей Запорожец и Сергей Бабкин

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Андрей Запорожец и Сергей Бабкин

Ранее Снежана Бабкина шокировала публику откровенным заявлением об изменах мужа. Сам же музыкант позже рассказал, что в то время он страдал алкоголизмом и ни в чем не отказывал.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Одесса, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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