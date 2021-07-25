"Утренними глазами жены": Сергей Бабкин позировал лишь в одном полотенце (фото)

Известный украинский певец и автор песен Сергей Бабкин, который ранее был раскритикован за пост о российском музыканте, предстал перед своими подписчиками в одном лишь полотенце в ванной комнате.

Новое фото, которое было сделано супругой 42-летнего исполнителя Снежаной Бабкиной, было выложено на официальной странице в Инстаграме мужчины.

"Утренними глазами жены", - подписал пикантный кадр украинский музыкант.

В свою очередь жена Бабкина подписала фото с сториз соцсети: "Это мое самое красивое утреннее сториз!"

Откровенное фото Сергея порадовало его фанатов, а точнее фанаток.

Известно, что артист сейчас находится в Одессе и уже дал концерт в составе группы 5’nizza с вокалистом Андреем Запорожцем.

Ранее Снежана Бабкина шокировала публику откровенным заявлением об изменах мужа. Сам же музыкант позже рассказал, что в то время он страдал алкоголизмом и ни в чем не отказывал.