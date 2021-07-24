Эллерт решил кардинально сменить имидж после разрыва с Мишиной (фото, видео)

Победитель первого сезона проекта "Холостячка", автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт опубликовал кадры своего перевоплощения после разрыва с украинской актрисой театра и кино Ксенией Мишиной.

Мужчина задокументировал на видео, как посещал парикмахера и выложил в сториз Инстаграма.

"В день стрижки, вообще, мне кажется по*ер, как ты выглядишь, но сегодня эти кудри улетят наконец-то", - пошутил Эллерт.

"Сделай мне так же, как у Ивана Драго. Такую площадку, чтобы кукурузники могли садиться", - обратился Александр к мастеру.

Не обошлось и без шутливых фото.

Еще Александр посетил салон красоты с лучшим другом, также участником проекта "Холостячка" Андреем Рыбаком, где им сделали маникюр, а комику - "теплицу" на лице.

Напомним, что после разрыва с Мишиной, Эллерт отдыхал в оккупированном Россией Крыму. Актриса так же была на полуострове и публиковала в соцсети посты о "сильной и независимой".