Посткарантинная версия: в сети нашли двойника Леонардо Ди Каприо (фото, видео)

Недавно в TikTok появился новый двойник голливудского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо. Сходству поражаются миллионы пользователей в сети.
Тиктокер с ником @cody_the_prodigy опубликовал ролик со своим коллегой, и его аккаунт вскоре стал очень популярным.
"Этот парень выглядит как Леонардо ДиКаприо", - говорится в видео женским голосом на фоне культовой музыки из фильма "Титаник" My heart will go on.
Всего ролик собрал более 4,5 миллиона лайков, и посмотрели его 22,7 миллиона пользователей по всему миру.
Позже коллега Джеймса показал ему количество просмотров первого видео с ним и заснял его реакцию. На видео парень показал свою страницу в Инстаграме @james_23_reynolds, если другие захотят на него подписаться.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что у голливудского актера Тома Круза появился свой дипфейковый двойник в TikTok.