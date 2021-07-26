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Посткарантинная версия: в сети нашли двойника Леонардо Ди Каприо (фото, видео)

Посткарантинная версия: в сети нашли двойника Леонардо Ди Каприо (фото, видео)
01:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram the_daily_leo_dicaprio

Недавно в TikTok появился новый двойник голливудского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо. Сходству поражаются миллионы пользователей в сети.

Тиктокер с ником @cody_the_prodigy опубликовал ролик со своим коллегой, и его аккаунт вскоре стал очень популярным.

"Этот парень выглядит как Леонардо ДиКаприо", - говорится в видео женским голосом на фоне культовой музыки из фильма "Титаник" My heart will go on.

Всего ролик собрал более 4,5 миллиона лайков, и посмотрели его 22,7 миллиона пользователей по всему миру.

Позже коллега Джеймса показал ему количество просмотров первого видео с ним и заснял его реакцию. На видео парень показал свою страницу в Инстаграме @james_23_reynolds, если другие захотят на него подписаться.

 
 
 
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A post shared by @james_23_reynolds

 
 
 
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A post shared by @james_23_reynolds

 
 
 
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A post shared by @james_23_reynolds

 
 
 
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A post shared by @james_23_reynolds

Ранее "Телеграф" сообщал, что у голливудского актера Тома Круза появился свой дипфейковый двойник в TikTok.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 79

Все по теме:

Леонардо ди Каприо, TikTok, Джеймс Рейнольдс.
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