Обнаженная Ирина Шейк поделилась пикантными фото 10-летней давности

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которой недавно приписывали роман с бывшем мужем Ким Кардашьян, американским рэпером Канье Уэстом, поделилась со своими поклонниками кадрами из фотосессии 2010 года, сделанными известным, ныне покойным американским фотографом Питером Бердом.

Снимки знаменитость выложила на своей официальной странице в Инстаграме.

"Питер Берд навсегда", - написала Шейк в новом посту.

За несколько часов подборка фото набрала свыше 285 тысяч лайков.

Питер Берд родился в богатой семье в 1938 году в Нью-Йорке. Увлекался африканскими мотивами. Документировал гибель тысяч африканских диких животных от голода и выстрелов приезжих туристов-охотников. Дружил с Миком Джаггером, Энди Уорхолом и Жаклин Онассис (Кеннеди).

На старости Берда настигла деменция. В 2020 году 31 марта мужчина ушел из дома и не вернулся. Его нашли мертвым только через три недели. Причина смерти до сих пор не установлена.

Напомним, что возможный роман Ирины Шейк с Канье не устраивал бывшего возлюбленного и отца ее дочери Леи, голливудского актера Брэдли Купера. Позже модель рассказала, что у них с популярным рэпером только дружба.