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Обнаженная Ирина Шейк поделилась пикантными фото 10-летней давности

Обнаженная Ирина Шейк поделилась пикантными фото 10-летней давности
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram irinashayk

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которой недавно приписывали роман с бывшем мужем Ким Кардашьян, американским рэпером Канье Уэстом, поделилась со своими поклонниками кадрами из фотосессии 2010 года, сделанными известным, ныне покойным американским фотографом Питером Бердом.

Снимки знаменитость выложила на своей официальной странице в Инстаграме.

"Питер Берд навсегда", - написала Шейк в новом посту.

За несколько часов подборка фото набрала свыше 285 тысяч лайков.

голая Ирина Шейк

Ирина Шейк

Питер Берд родился в богатой семье в 1938 году в Нью-Йорке. Увлекался африканскими мотивами. Документировал гибель тысяч африканских диких животных от голода и выстрелов приезжих туристов-охотников. Дружил с Миком Джаггером, Энди Уорхолом и Жаклин Онассис (Кеннеди).

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На старости Берда настигла деменция. В 2020 году 31 марта мужчина ушел из дома и не вернулся. Его нашли мертвым только через три недели. Причина смерти до сих пор не установлена.

Ирина Шейк

Ирина Шейк голая

голая Ирина Шейк

Ирина Шейк макияж

Ирина Шейк голая

Ирина Шейк фото

Ирина Шейк

Напомним, что возможный роман Ирины Шейк с Канье не устраивал бывшего возлюбленного и отца ее дочери Леи, голливудского актера Брэдли Купера. Позже модель рассказала, что у них с популярным рэпером только дружба.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 370

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Ирина Шейк, Фотосессии, Питер Берд.
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