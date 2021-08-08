Эллерт поборол свой самый большой страх в качестве холостяка (фото, видео)

После разрыва с украинской актрисой Ксенией Мишиной, комик и шоумен Александр Эллерт, который этим летом отдыхал в оккупированном Крыму, решил побороть свой самый большой страх, тем самым исполнить и 10-летнюю мечту - пригнуть с парашюта.

В воскресенье, 8 августа, еще утром 34-летний мужчина признался в сториз Инстаграма, что этот день очень для него волнительный, но почему он пребывает в таком настроение, он держал до конца. Компанию Александру составил его лучший друг Андрей Рыбак со своей девушкой Алиной Смирновой, а поддерживала их всех дочь Эллерта - Элина.

После прыжка Александр обратился к своим подписчикам и сказал, что с каждым годом наши страхи становятся еще страшнее, и сейчас самое время их побороть, не откладывая в долгий ящик.

Шоумен и автор студии "Квартал 95" не унывает, а недавно немного сменил стрижку и посетил салон красоты.

Сама Ксения Мишина также не впадает в депрессию. Актриса много снимается, а недавно стала судьей нового сезона "Україна має талант" на телеканале СТБ. Ведущий проекта Григорий Решетник считает экс-возлюбленных "слишком эмоциональными", когда комментировал расставание пары.