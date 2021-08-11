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Дженнифер Энистон закрутила роман с Россом из "Друзей" - СМИ

Дженнифер Энистон закрутила роман с Россом из "Друзей" - СМИ
12:12 Сегодня Телеграф фото коллаж

Голливудская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, отношения актеров начались после съемок специального эпизода сериала "Друзья: Воссоединение". Одной из главных новостей выпуска стал тот факт, что Энистон и Швиммер были влюблены друг в друга, как и их персонажи Росс и Рэйчел. Однако пара решила не переходить границы и перенесла свои чувства на героев.   

Швиммер и Энистон

кадр из спецвыпуска

Отметим, что в интервью после выхода спецвыпуска на экраны актеры признались, что действительно испытывали романтические чувства друг к другу во время съемок.

"В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен",  - признался Швиммер. Энистон добавила, что чувства были взаимными.

Артисты при этом заверили, что на съемках оставались друзьями. "Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел", - рассказывала Энистон.

 Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер на презентации сериала "Друзья" почти 20 лет назад /фото  REX / Shutterstock

Теперь же, по данным инсайдеров, бывшие экранные любовники Энистон и Швиммер провели время вместе в доме актрисы в Лос-Анджелесе.

"Они также были замечены пьющими вино, погруженными в беседу, когда прогуливались по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Было ясно, что между ними было много химии", – поделился своей историей источник.

Актеры даже успели пофлиртовать в соцсетях на прошлой неделе. Так, Дэвид Швиммер опубликовал снимок в футболке, на которой изображены парень и девушка, и отметил Instagram-страницу Энистон.

 Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

фото Инстаграм Дэвида Швиммера

Отметим, что Дэвид Швиммер всегда поддерживал Дженнифер Энистон на различных премиях, куда приходил вместе с ней. Фанаты их пары собирали целые видео с нарезками трогательных моментов.

 

Романы Дженнифер Энистон 

 Дженнифер Энистон была замужем дважды. Она вышла замуж за актера Брэда Питта 29 июля 2000 года в Малибу. Пара объявила о расставании 7 января 2005 года.

В 2011 году Энистон начала встречаться с актёром Джастином Теру, с которым познакомилась на съёмках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась. В ночь с 5 на 6 августа 2015 они поженились в их доме в Лос-Анджелесе. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

Помимо этого у актрисы были романы с певцом Джоной Мэйером, актерами Джерардом Батлером и Полом Раддом.

Личная жизнь Дэвида Швиммера

В июне 2010 года Швиммер женился на фотографе Зоуи Бакман, с которой начал встречаться в 2007 году. 8 мая 2011 года у супругов родилась дочь, которую назвали Клео Бакман Швиммер. В апреле 2017 года пара объявила, что решила взять "перерыв в отношениях". Позднее, в том же году они развелись.

Напомним, что сериал "Друзья" выходил на экраны с 1994 по 2004 год. Он до сих пор имеет миллионы фанатов по всему миру. В шоу актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер изображали влюбленную пару Рейчел и Росса. В мае этого года на экраны вышел спецвыпуск "Друзья. Воссоединение", в котором актеры вспомнили лучшие моменты съемок. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 668

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Роман, Дженнифер Энистон, Друзья, Дэвид Швиммер.
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